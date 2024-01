Fiorentina, per tornare a vincere ci si affida alle due “punte”

Con la Supercoppa sullo sfondo e il quarto posto da confermare. La Fiorentina questo pomeriggio ( ore 18) sfida al Franchi l’Udinese per ritrovare il sorriso anche in campionato, dopo il ko in trasferta sul campo del Sassuolo, e fare così il pieno di fiducia in vista della Final Four che si svolgerà tra pochi giorni in Arabia Saudita. Un girone dopo i viola sono in piena zona Champions, hanno mantenuto la propria identità ma modificato assetto e spirito. Una squadra che quando possibile gioca palla a terra, punta al dominio, crea in grande quantità. Ma che grazie al suo allenatore ha saputo cambiare pelle nel corso degli ultimi mesi e adesso sa anche adattarsi, passare a una linea a cinque in difesa, colpire gli avversari a freddo e poi stringere i denti per portare a casa il risultato. Sta maturando, questa Fiorentina. Contro l’Udinese, nella prima gara del girone di ritorno e in uno stadio dove difficilmente questo pomeriggio si vedranno oltre 23 mila spettatori sugli spalti, i viola dovranno ricercare il successo per tenere a bada la rincorsa delle concorrenti al quarto posto. Una buona notizia arriva dall’infermeria, che si sta svuotando. È tornato tra i convocati Riccardo Sottil, un ottimo segnale soprattutto in vista della Supercoppa. Continua a lavorare a parte, invece, Nico Gonzalez. L’argentino, così come Dodò, dovrebbe comunque partire per l’Arabia insieme al resto del gruppo ma le sue possibilità di scendere in campo a Riad sono davvero pochissime. Dunque nel 3- 4- 1- 2 spazio a Terracciano tra i pali, linea a tre con Mina (al posto di Milenkovic) con Ranieri e Quarta ai lati. A centrocampo Kayode e Parisi larghi a destra a e sinistra con Arthur e Mandragora nel mezzo. Bonaventura in versione trequartista con Beltran e Brekalo che dovrebbero formare la coppia offensiva. Lo riporta La Repubblica