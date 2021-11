Fiorentina, per l’Europa serve superare le proprie debolezze

Fiorentina per puntare all'Europa questi scivoloni sono inaccettabili. Adesso testa alla partita di martedì

La Fiorentina deve imparare a superare le proprie debolezze per poter puntare concretamente all'Europa. Non può permettersi un calo mentale come quello avuto con l'Empoli. Quelle amnesie, quegli errori banali, quelle disattenzioni non sono da grande squadra, ma da giocatori che pensavano di aver già chiuso una partita. Il calcio però non è così, soprattutto in un derby. L'Empoli ci ha creduto fino alla fine, ed è questo che deve far capire Italiano ai suoi. Non è la prima volta che la Fiorentina perde punti nel finale. Come scrive la Repubblica, è stato imbarazzante vedere come i viola hanno consegnato la partita agli avversari e poco importa se per gli 85' precedenti è stata dominata la partita. Adesso serve risollevarsi immediatamente. Fortunatamente rigiocheremo subito martedì, ed è una chance da sfruttare a tutto tondo.