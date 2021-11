Fiorentina, partita rovinata in due minuti: Empoli preso sottogamba

Una sconfitta amara per la Fiorentina, che dopo ottanta minuti di dominio, naufraga in una sconfitta che fa molto male

All'Empoli sono bastati due minuti allo scadere del secondo tempo per ribaltare partita e risultato. Una Fiorentina che fino a quel momento era stata in pieno controllo del gioco, avendo creato tante occasione per raddoppiare. Grave errore prendere sottogamba la squadra di Andreazzoli, che fino ad ora ha dimostrato di poterci navigare bene in Serie A, pur avendo una squadra molto giovane. Durante il primo tempo il dominio viola non era stato molto evidente, ma nel secondo, la squadra di Vincenzo Italiano era scesa in campo con un'altra mentalità e grazie al gol di Vlahovic era passata giustamente in vantaggio. In quel momento l'Empoli era in grande difficoltà, non riusciva a ripartire. I viola hanno buttato via una partita che avevano ben stretta fra le mani. Tutto ciò è accaduto per colpa di due gravi leggerezze. Andreazzoli è stato bravo a capire le difficoltà della sua squadra in quel momento, così ha iniziato a ruotare i suoi giocatori e nel finale lo hanno anche premiato a dovere.