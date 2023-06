Fiorentina, per la porta c’è Vicario. In attacco suggestione Zaniolo

Ufficialmente il calciomercato prenderà il via tra poco più di due settimane ma la Fiorentina sta già affrontando alcune situazioni che potrebbero diventare calde nei prossimi giorni. Come scrive La Repubblica, su tutte c'è quella legata al futuro di Amrabat, con l’Atletico Madrid e più in generale la Liga spagnola che sono nei pensieri del centrocampista marocchino. 30 milioni di euro la richiesta per far partire il giocatore. Che l’asta abbia inizio, con Premier e Bundesliga che osservano da posizione privilegiata. Con Igor e Saponara prossimi partenti, spazio alle entrate. Orsolini piace, specie per la quantità di gol che può assicurare. Zaniolo potrebbe essere una suggestione, ma sull’ex Roma sarebbe in pole position la Juventus. In attacco? Jovic è legato da un contratto difficile da sbrogliare a un anno dalla scadenza. Piacciono Nzola e Ngonge. Italiano vorrebbe una punta pura, da piazzare nel tridente e che possa assicurare alla sua squadra quei gol che sono mancati soprattutto nella prima parte della stagione che si è appena conclusa. E in porta? Occhio alle occasioni: l’Inter puntava Vicario ma dovrebbe confermare Onana. E la Fiorentina ha messo da tempo gli occhi sul giocatore dell’Empoli e sul quale non mancano certo apprezzamenti e sondaggi anche da parte di altri club.