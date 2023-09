Fiorentina, per fermare la Dea serve un muro in difesa

Il nuovo inizio degli allenamenti al Viola Park dopo due giorni di riposo e il rientro dei primi Nazionali: il martedì appena trascorso, come scrive il Tirreno, ha sancito il ritorno alla normalità in casa Fiorentina e questo significa che da ieri l'Atalanta è stata ufficialmente messa nel mirino per la ripresa del campionato. Poi, nelle tre settimane a seguire, la squadra di Italiano è attesa da altre sei partite che diventano sette appunto con quella di domenica al“Franchi”: la stagione entra nel vivo. E allora lo stesso Italiano comincerà a fare valutazioni precise per un turnover altrettanto mirato, visto e considerato che da qui alla prossima sosta dovrà sempre ragionare nell’ottica delle tre gare di fila senza interruzione nel mezzo: intanto, l’Atalanta sopra ricordata, quindi la trasferta in Belgio per aprire il girone di Conference League in casa del Genk e, infine, nuova trasferta a Udine. Tutto messo insieme (valore degli avversari, importanza della posta in palio, difficoltà logistiche), un trittico per nulla semplice. Una cosa per volta e subito i nerazzurri di Gasperini, con cui l’incrocio mai è banale per questioni di campo e anche extra campo. I rientri dei Nazionali, si diceva: Milenkovic, Amatucci e Comuzzo si sono già uniti al gruppo e per il tecnico avere specie il centrale serbo così “presto” è un fattore importante nel disegno della difesa anti Atalanta. Difesa che oggi recupera Biraghi con il viaggio più comodo possibile per l’esterno sinistro, mentre tutti gli altri (Kouame, Kayode, Beltran, Nico Gonzalez