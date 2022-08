Fiorentina, partenza senza respiro: un tour de force ad alto rischio

Venti giorni di fuoco , che diranno molto della stagione della Fiorentina. Oggi giorno libero, da domani via agli allenamenti in vista dell'esordio. S'inizia a fare sul serio e le prossime sfide saranno già decisive.

Dalla Cremonese domenica alla Juventus il 3 settembre, nel mezzo il playoff di Conference League che sarà il primo vero spartiacque. Ma non solo, anche le sfide con Empoli, Napoli e Udinese. Tutte ravvicinate, non saranno ammessi passi falsi, specie sotto il profilo dell'approccio. Tutti dovranno sentirsi coinvolti perché Italiano dovrà contare su ogni singolo elemento a disposizione in questo tour de force da sette gare in venti giorni. Lo scrive La Repubblica.