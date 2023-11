Fiorentina-Palazzo Vecchio, scoppia… la pace: tutto sull’alleanza nel marketing

"Ambasciatrice internazionale” della città di Firenze . E' questo, secondo La Repubblica, il ruolo riservato alla Fiorentina da Palazzo Vecchio, che ha in programma un “travelling roadshow” in giro per l’Italia e anche per l’Europa per promuovere la città e la sua squadra. Scoppia la pace, dunque, una sinergia di cui si erano perse le tracce in mezzo a tutte le polemiche tra Padovani e Franchi. La bozza di intesa è passata al vaglio di regolarità tecnica ed è stata approvata dalla giunta di Dario Nardella, quindi manca solo l'ufficialità dopo gli incontri decisivi di settembre.

Di che si tratta

Il Comune e Acf Fiorentina, ciascuno per le proprie specificità, intendono avviare un rapporto di stretta collaborazione e copromozione, al fine di rafforzare l’immagine dei rispettivi brand a livello locale e internazionale" si legge nello schema allegato alla delibera comunale. "ACF Fiorentina rivestirà il ruolo di “Ambasciatore Internazionale” di Firenze, valorizzandone il brand “Firenze” nel mondo. Le parti si impegnano a collaborare per la buona riuscita di un “ Travelling Roadshow”, ovvero una serie di eventi di promozione della città in occasione delle partite della stagione 2023/2024. E concordano di avviare la definizione di un piano di comunicazione congiunta e di co-marketing che possa avvalersi degli specifici mezzi (online e offline) di ciascuna delle parti". Mansioni della Fiorentina: diffusione dei contenuti istituzionali e promozionali del Comune attraverso i canali e gli eventi di Acf Fiorentina; mansioni del Comune: mettere a disposizione spazi dell’amministrazione, manifesti murali, torri digitali. La società viola diverrebbe ufficialmente "Ambassador di Firenze in Italia e nel mondo". Obiettivo: veicolare l’idea di una città-squadra, il brand del Rinascimento e quello viola come un tutt’uno. Forse anche con la prospettiva di fruttare un ritorno in termini economici a entrambe le parti. Il protocollo d’intesa entrerà in vigore alla sottoscrizione e avrà termine alla fine della stagione 2023/2024, salvo rinnovi.