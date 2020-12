Fiorentina, ora un calcio alla paura. Anche i tifosi fanno sentire la propria voce

Il Corriere dello Sport si sofferma sul difficile momento della Fiorentina. La squadra non va, anche i tifosi si son fatti sentire con un duro striscione (GUARDALO). Adesso ci si aspetta che il gruppo abbia una reazione, subito. L’occasione è lunedì sera contro il Genoa in quella che è una sfida salvezza. Se gli stadi fossero stati aperti i tifosi sarebbero stati in curva a sostenere, l’ambasciata è stata fatta arrivare ai giocatori. Ma questo non sarà possibile quindi dovrà essere la squadra a venire fuori da sola dal momento difficile.