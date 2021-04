Fiorentina: ora è davvero vietato sbagliare, ma la difesa subisce troppi gol

Situazione difficile per la Fiorentina che domani affronterà il Verona

Lo spettro di essere invischiati pesantemente nella lotta per la retrocessione - si legge - è dietro l’angolo. Ora servono calma, nervi saldi e soprattutto tanta lucidità per non farsi prendere dall’ansia. Quello di Iachini dovrà essere un lavoro soprattutto psicologico, per far ritrovare fiducia a una squadra che non sa più imboccare la strada giusta e soprattutto ha bisogno di uscire da tunnel dei risultati negativi. Insomma, la Fiorentina non può più sbagliare, mancano ancora 7 partite alla fine e c’è tutto il tempo per condurre la nave in porto. Il calendario non è dei migliori ma anche per le altre dirette concorrenti non sarà semplice.