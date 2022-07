Fiorentina “on fire”: il puzzle europeo è quasi completo

Italiano ha già due giocatori per ruolo, ma non finisce qui

Obiettivo Europa League, che sia dal campionato o dalla vittoria della Conference. Come si legge su La Gazzetta dello Sport , la Fiorentina si sta attrezzando al meglio per affrontare campionato e Conference League. Nel classico piano dei due giocatori per ruolo, Mandragora e Amrabat (e Pulgar, per adesso) si alterneranno in quello che fu di Torreira. Ai lati, Bonaventura e Duncan con le alternative di Maleh e Zurkowski. Castrovilli, naturalmente, sarà pronto nel 2023. Cabral sarà il concorrente di Jovic , e ai lati Gonzalez e Saponara da una parte e Ikoné e Sottil dall'altra.

In porta Gollini e Terracciano, mentre in difesa la situazione è ancora fluida:assodate le fasce con Dodò e Biraghi e le loro alternative Venuti e Terzic, al centro Milenkovic e Igor ora sono i titolari, con Quarta e Nastasic dietro, ma il serbo classe 1997, cercato da Inter e altri club, potrebbe partire da un momento all’altro. E allora la società si muoverebbe per un’alternativa di peso: Acerbi e Kjaer, ma anche un profilo giovane, come Le Normand della Real Sociedad. Zurkowski, Maleh e Pulgar, poi, non sono incedibili, e se arrivasse l'offerta giusta Commisso e soci potrebbero fare l’ultimo sforzo per una mezzala di valore.