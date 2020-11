Fiorentina, oggi riposo: da domani testa al Genoa

La Fiorentina staccherà la spina per qualche ora dopo la sconfitta di ieri contro il Milan. Come riporta, infatti, il Corriere dello Sport la squadra viola usufruirà oggi di una giornata di riposo. Gli allenamenti riperderanno domani in vista della gara di lunedì prossimo contro il Genoa al Franchi (a questo punto uno scontro salvezza, CLASSIFICA). Da domani – si legge sul quotidiano – non sono più ammesse sbavature. I soli 8 punti in 9 giornate fanno malissimo: si tratta di un ricordo negativo mai registrato prima da quando ci sono i tre punti a vittoria.