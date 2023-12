Fiorentina, oggi la Salernitana: una ghiotta occasione per ripartire

L’obiettivo nella testa di Vincenzo Italiano, dopo la vittoria in rimonta contro il Genk in Conference League, è dare continuità. Sfruttare il successo in Europa per dare una svolta al campionato e invertire una rotta che nelle ultime cinque sfide ha visto i viola sconfitti ben quattro volte. Gli errori individuali, la mancata concretezza, alcuni singoli che non stanno rendendo come sperato. Ma anche un’emergenza, quella in difesa, che finalmente si è alleggerita col rientro di Kayode. Sono bastati pochi minuti per creare l’episodio del rigore coi belgi e capitalizzare dal dischetto. Una giocata e tutto gira per il verso giusto. D’altronde la squadra di Italiano ha raggiunto il calo di rendimento più lampante proprio dopo l’infortunio di Kayode. Già nell’emergenza, col ko di Dodò, il tecnico si era inventato Parisi a piede invertito. Ma una volta cresciuto Kayode, affermandosi tra i titolari, non aveva rischiato piazzando il classe 2004 sul settore di destra. Basti ricordare l’exploit al Maradona contro il Napoli dove tra l’altro aveva giocato con Parisi sulla sinistra. Adesso, col recupero al 100% del classe 2004, qualcosa potrebbe aggiustarsi e i viola ritrovare così anche maggiore solidità difensiva. Contro la Salernitana ( oggi, ore 15 al Franchi) la Fiorentina dovrà mettere in pratica tutti gli insegnamenti di cui ha fatto tesoro nell’ultimo periodo. Vietato fallire l’approccio, innanzitutto. E non tragga in inganno la classifica, perché la Salernitana ha ritrovato spirito ed entusiasmo che in certe occasioni possono fare la differenza. Quel che conta adesso è ritrovare punti e morale per voltare pagina e tornare a correre anche in campionato. Lo riporta La Repubblica