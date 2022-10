Fiorentina, occasione Atalanta: gol e trasferte, due tabù fa sfatare

La Fiorentina oggi alle 18:00 affronterà l'Atalanta di Gasperini a Bergamo. Italiano suona la carica, mentre il tecnico della Dea prova già a scaldare gli animi prima della gara. Nessuna convocazione per Sottil, ancora in lotta con i problemi alla schiena, mentre Cabral è il preferito per il centro dell'Attacco. Milenkovic e Nico Gonzalez restabiliti, ma con ogni probabilità andranno in panchina. L'assenza della freccia Sottil sulla fascia si farà sicuramente sentire, al suo posto la possibilità di vedere a sinistra Ikoné, con Saponara pronto a subentrare. Come scrive La Nazione, alla Fiorentina servirà intraprendenza e identità. Queste le parole d'ordine ripetute più volte dal tecnico viola ai suoi giocatori, con la squadra che dopo la vittoria con il Verona è alla ricerca di ulteriore conferme sul piano dei progressi. Sarà un'occasione di enorme importanza per Cabral, che fino a questo momento ha inciso ben poco. Il brasiliano sta fisicamente meglio rispetto a Jovic e quindi proverà sbloccarsi in Serie A in una sfida per niente semplice, contro una difesa ostica come quella dell'Atalanta (fino ad ora la migliore del campionato con solamente tre gol subiti).