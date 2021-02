Fiorentina, obiettivo recupero di Pulgar

Nel corso dell’ultima sessione di mercato, la Fiorentina ha trattenuto con forza Erick Pulgar, nonostante le tante richieste arrivate per il cileno. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il giocatore è stato cercato da Cagliari, Torino e Valencia su tutti, ma Prandelli vuole farlo diventare una risorsa per la squadra, e non lo considera un esubero. L’ultima partita del cileno da titolare risale al 10 gennaio, contro il Cagliari, e dopo quella prestazione ha messo insieme solo 62 minuti. Va sottolineato, però, come la sua stagione sia stata decisamente condizionata dal Covid, che gli ha fatto iniziare in ritardo rispetto ai compagni, e come sottolineato da Prandelli, ha lasciato strascichi anche a livello personale.

