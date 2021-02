Ansia Milenkovic, in arrivo la decisione sul ricorso. Mese decisivo per la salvezza

Come riportato da La Nazione, c’è ansia in casa Fiorentina per Nikola Milenkovic. È in arrivo la decisione del Giudice sportivo dopo il ricorso alle due giornate di squalifica. Fiato sospeso per il responso, tra martedì o mercoledì la si saprà se il ricorso della società è stato accettato. La società ha contestato la condotta antisportiva riportata nel referto dell’arbitro in occasione del testa a testa con Belotti. La difesa ha bisogno del centrale serbo per affrontare al meglio le prossime sfide salvezza contro Sampdoria, Spezia ed Udinese. Un mese decisivo in cui non sono ammessi errori. La classifica è peggiorata notevolmente nelle ultime 24 h, quasi tutte le avversarie hanno guadagnato punti preziosi.

Sampdoria, Bereszynski: “Dobbiamo vincere contro la Fiorentina”