Fiorentina, nulla è impossibile: attenzione e cinismo per la gara perfetta

Nulla è impossibile nel calcio. La Fiorentina sente il desiderio d'impresa, ma serve la gara perfetta

Ci siamo, come ogni giorno che precede Fiorentina- Juventus , la tensione è ai massimi livelli. Inoltre, il match di domani sarà arricchito da tanti elementi che aumentano il fascino di questa sfida. La Coppa Italia, il ritondo di Vlahovic e il Franchi pronto a inghiottire la squadra di Allegri tra i suoi spalti con cori e tantissimi tifosi. Insomma, domani servirà la gara perfetta per vincere e questa Fiorentina ha tutto per riuscirci.

Come sottolineato da Repubblica, tutta la squadra dovrà seguire compiti precisi e con la massima precisione per riuscire a limitare questa Juventus. Vlahovic è il pericolo numero uno e la difesa viola lo sa bene. Ecco quindi che Igor e Milenkovic dovranno sfruttare le loro conoscenze sull'attaccante serbo. Conoscere il nemico è l'arma migliore per fermarlo. A centrocampo, tutto dipenderà da Torreira. Sarà lui a decidere come dovrà muoversi questa Fiorentina e soltanto lui potrà cambiare i ritmi della gara. Inoltre, l'attacco sarà fondamentale. Sia Piatek che Cabral dovranno sfruttare qualsiasi occasione, non ci sarà spazio per gli errori. Fare domani una gara perfetta, significa giocarsi il ritorno con un vantaggio in più. Il Franchi ha risposto presente, adesso tocca ai giocatori. Nel calcio nulla impossibile e se ti chiami Fiorentina non ti resta che provarci.