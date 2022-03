Come accogliere Vlahovic? L’opinione di 5 tifosi vip viola

I pareri di De Magistris, Pupo, Frescobaldi, Dario Cecchini e Fiona May

Redazione VN

Domani Dusan Vlahovic tornerà per la prima volta al Franchi da avversario. La Gazzetta dello Sportha intervistato alcuni tifosi vip della Fiorentina.

GIANNI DE MAGISTRIS

"La cosa migliore sarebbe l’indifferenza, ma non credo che andrà così. La città si era illusa che potesse finire diversamente la storia con Vlahovic. È sembrato un tradimento. Ma non conosciamo la verità su come sono andate davvero le cose, bisogna andarci sempre piano con i giudizi".

PUPO

"In questo momento storico invito tutti i tifosi ad accogliere Vlahovic con la più totale indifferenza, che può ferire più delle contestazioni. Allo stesso modo a lui do un consiglio:

se dovesse segnare, e il rischio è alto, non si azzardasse a esultare, sarebbe un gesto immaturo e fuori luogo".

LAMBERTO FRESCOBALDI

"Io vorrei che fosse accolto con un bell’applauso, le strade nella vita possono sempre incrociarsi di nuovo. Ma è molto difficile che accada".

IL VOSTRO PARERE

DARIO CECCHINI

"Non voglio fare troppi discorsi su questo argomento. La Fiorentina, bistecca e squadra che sia, non si tocca. Com’è che dice la canzone, l’importante è che “garrisca al vento il labaro viola”. Quindi non siamo mortificati dalla sua partenza, per la serata che ci aspetta basta solo che la Juve perda perché a noi non ci piace".

FIONA MAY

"Fischiarlo? Non potrei mai. È un atleta e questo è il suo lavoro, alla fine deve necessariamente prevalere il rispetto. Certo è che quando è andato via sono stata male, perché è un vero talento e anche in maglia viola è stato capace di fare grandi cose".