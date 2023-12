Fiorentina, non ripetere il 2016: a gennaio un mercato da Champions

Nel 2016 Paulo Sousa aveva lanciato, contro ogni aspettativa, la Fiorentina in testa alla classifica. Giocava un calcio bellissimo, aveva sfiorato il titolo di campione di inverno e dal mercato di gennaio si aspettava rinforzi per cullare il sogno scudetto. La risposta della proprietà fu una serie di acquisti non all’altezza. Come scrive La Repubblica, sette anni dopo, la Fiorentina di Italiano si ritrova ai vertici della classifica. Quinta, ad un punto dal quarto posto e sogna un piazzamento a inizio anno impensabile, ma raggiungibile viste le romane in fase calante e un Napoli non più imprendibile come l’anno scorso.