Fiorentina, non guardare la classifica: vincere per il Lecce significa sorpasso

Fiorentina, se il Lecce vince arriva il sorpasso. Lo scenario peggiore per Italiano e per la stagione viola

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul match di questa sera tra Lecce e Fiorentina. La squadra di Italiano deve ripartire in tutti i modi e per farlo non deve guardare la classifica. Infatti, la vittoria del Lecce significherebbe tre punti persie e sorpasso. Uno scenario davvero disastroso per la stagione viola che adesso, deve essere raddrizzata.