Il Torino è al rush finale per Rolando Mandragora (SCHEDA), 23 anni, centrocampista dell’Udinese ma di proprietà juventina. E’ questo il giocatore su cui i granata stanno esercitando i loro sforzi maggiori per rinforzare il centrocampo che in questo momento pecca di un vero palleggiatore. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione di Tuttosport oggi in edicola. La trattativa però non è da considerarsi ancora conclusa. Su di lui ci sono anche Cagliari e Fiorentina, anche se il giocatore avrebbe manifestato la propria preferenza verso club granata. La Juventus aspetta che la dirigenza piemontese faccia la propria richiesta, visto che fino ad adesso ufficialmente hanno bussato solo il club sardo e i viola. Probabilmente in questo momento è il procuratore del giocatore a portare avanti il discorso in nome del Torino. Tra oggi e domani, comunque, ci sarà l’incontro, probabilmente decisivo, tra le due società.

