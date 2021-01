Da Pulgar a Barreca, valigie pronte. E il Granada spinge per Callejon

Dopo lo stop al mercato decretato da Pradè, il weekend in casa Fiorentina può movimentarsi sul fronte cessioni. Come scrive La Nazione, sono tanti i nomi che potrebbero uscire in queste ore. Da Pulgar a Barreca, passando per Eysseric e per finire addirittura a Callejon, sono in tanti a bussare alla porta della Fiorentina e a tentare Pradè con proposte tutte da ascoltare. Per il cileno si profila un’asta tra Cagliari e Valencia, ma è possibile che i viola dicano no a entrambi i club per tenere alto il valore del suo giocatore ed evitare di dover tornare sul mercato. Il terzino piace invece all’Udinese, cui cui aprire una trattativa che riguarda anche il centrocampista Arslan in prestito con diritto di riscatto. Quella che riguarda l’ex Napoli invece è una situazione ancora fluida: può restare a Firenze fino a giugno, ma il Granada spinge forte e nella giornata di domani proverà a riparlare con i dirigenti viola per puntare a un trasferimento immediato. Eysseric invece ha detto no al Crotone, e può finire al Brescia.

Tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina