Fiorentina, nei prossimi giorni l’incontro per il rinnovo di Castrovilli

Nel nuovo centrocampo che i dirigenti viola stanno costruendo in sintonia con Vincenzo Italiano, c'è posto per Gaetano Castrovilli? Come scrive il Corriere dello Sport,l'intenzione della società è quella di confermare il centrocampista barese, il quale ha il contratto il scadenza il 30 giugno 2024. Sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi e lo stesso Italiano ne ha dato implicitamente riprova impiegandolo da mediano nel centrocampo a due, oltre che da trequartista: su uno così è chiaro che ci punta, però poi subentra il discorso economico che spesso se non sempre prende il sopravvento e allora la questione torna in ballo in tutta la sua complessità. Tra l'altro nessuna delle due parti vuole iniziare la prossima stagione a queste condizioni, soprattutto il club, per non ritrovarsi a scadenza un calciatore di 26 anni. Tempo qualche giorno e i dirigenti viola e l’entourage del centrocampista si ritroveranno per un nuovo incontro che stavolta avrà il compito di decidere se c’è un posto per Castrovilli nel centrocampo del presente e del futuro della Fiorentina.