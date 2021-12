Fiorentina, muro per Vlahovic a gennaio. Amrabat e Kokorin con la valigia

Si avvicina il mercato di gennaio, la Fiorentina si mette al lavoro

L'ottima, fin qui, stagione della Fiorentina dovrà spingere i dirigenti anche a fare alcune riflessioni in ottica mercato per quel che riguarda la finestra di mercato. Se, da un lato, servirà puntellare la rosa con acquisti mirati, dall'altro servirà una gestione oculata anche delle offerte in entrata. Certamente, tanti club proveranno l'assalto a Dusan Vlahovic, Juve compresa, e i Viola dovranno innalzare un muro intorno al proprio attaccante principe, quantomeno fino a giugno. Diverso il discorso su Amrabat e Kokorin. Giocatori alla cui cessione la Fiorentina non si opporrebbe. La dirigenza è in questo momento al lavoro sui due rispettivi casi per trovare una soluzione che accontenti tutti. A riportarlo è Repubblica Firenze.