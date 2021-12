Vlahovic, la Juve anticipa il colpo? Un addio a gennaio sembra difficile

I bianconeri non mollano il serbo

Nonostante i problemi societari, la Juve è ancora alla ricerca di una punta. Questo perché Morata non convince a pieno e perché, come spiegato da Allegri, Dybala "ha sempre bisogno di un centravanti là davanti". Ecco perché, come scrive Tuttosport, alla Continassa stanno pensando di provare ad anticipare un eventuale colpo estivo nella finestra di gennaio. Obiettivo numero uno, manco a dirlo, è Dusan Vlahovic, su cui c'è una feroce concorrenza di diversi club. La Juve, si legge, è nei pensieri del calciatore, ma la Fiorentina vuole assolutamente evitare un nuovo affare Chiesa. Inoltre, la cifra chiesa da Commisso (70 milioni) rischia di rappresentare un ostacolo per tanti, se non per tutti. Certo, nessuno ha chiuso definitivamente la porta ad una sua cessione quest'inverno, ma Dusan vorrebbe lasciare la Fiorentina con un posto in Europa. Si tratta di un altro fattore da non sottovalutare.