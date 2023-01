Fiorentina-Monza: buoni i numeri per il ritorno sugli spalti del Franchi

La cornice di pubblico per Fiorentina-Monza sarà sicuramente di tutto rispetto - osserva La Nazione. Il dato a ieri sera, comprensivo di abbonati, si attesta sui 27mila tifosi attesi allo stadio, ma sarà sicuramente incrementato tra oggi e domani. Sabato prossimo arriverà il Sassuolo ed il giovedì successivo sarà il turno della Sampdoria in Coppa Italia. Il quotidiano aggiorna anche sui pack natalizi, poco meno di 500messi quelli venduti per le 12 gare da giocare al Franchi.