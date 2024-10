Fiorentina-Milan, un punto di svolta. E adesso Palladino è raggiante

La vittoria contro il Milan potrebbe rappresentare una svolta nella stagione della Fiorentina, come sottolinea un raggiante Raffaele Palladino a fine partita. Il tecnico viola ha elogiato la prestazione della squadra, dedicando il successo ai tifosi, al presidente e ai giocatori, lodando soprattutto l'atteggiamento mostrato in campo.

Palladino ha evidenziato l'importanza di mantenere alta la concentrazione in ogni partita e ha ringraziato De Gea per la sua straordinaria prestazione. Ha inoltre parlato della gestione arbitrale, ritenendo che i rigori vengano concessi con troppa facilità, e ha chiarito la gerarchia sui rigori, spiegando che la decisione di far tirare Kean è stata presa in accordo con Gudmundsson.