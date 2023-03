Fiorentina-Milan: Italiano cerca la svolta nella gara più difficile

Sì, Fiorentina-Milan non sarà una gara come le altre. Domani il Franchi si tingerà di viola per omaggiare Davide Astori e poi, sostenere la Fiorentina contro Pioli, proprio Stefano Pioli, un allenatore che ha tatuato Astori sul corpo. Non sarà facile, soprattutto dal punto di vista psicologico, ma la Viola ha bisogno di una vittoria per trovare continuità e dare una svolta al suo campionato. Lo sottolinea la Nazione.