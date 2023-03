Fiorentina-Milan, il 4 marzo: l’incrocio voluto dal destino

Tutto il popolo viola si unirà al ricordo del capitano che, per una sera, avrà anche Stefano Pioli in prima fila

La Nazione si sofferma sul match di sabato tra Fiorentina e Milan. Un vero e proprio gioco del destino, visto che si giocherà il 4 marzo data della scomparsa di Astori e che sulla panchina del Milan siede proprio Stefano Pioli. Il calcio è bello perchè crea situazioni del genere ricche di emozioni e ricordi. Il Franchi come sempre, ricorderà Davide al 13° minuto, ma sabato sera non sarà una notte come le altre. Tutto il popolo viola si unirà al ricordo del capitano che, per una sera, avrà anche Stefano Pioli in prima fila.