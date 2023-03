Fiorentina-Milan: anche Bruno Astori presente al Franchi per ricordare Davide

Bruno Astori, uno dei fratelli, sarà al Franchi. Babbo Renato e mamma Anna invece resteranno nella loro San Pellegrino Terme, provincia di Bergamo, dove sabato mattina, alla presenza anche di Marco, l’altro fratello di Davide, sarà officiata una messa in forma strettamente riservata in memoria del calciatore scomparso a Udine quel 4 marzo 2018 mentre si trovava in ritiro con la Fiorentina. Lo riporta il Corriere Fiorentino.