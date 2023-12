Fiorentina meno bella e più concreta. Così sogna al quarto posto

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola troviamo il commento a firma Giuseppe Calabrese sulla vittoria della Fiorentina a Monza. Un successo che significa quarto posto in attesa dei risultati altrui, ma comunque vada la squadra di Italiano ha fatto capire che lì ci può stare eccome. E chissà se il mercato di gennaio potrà limare ancora i difetti esistenti: ci sarà tempo per pensarci, meglio godersi quel che è stato fatto finora.