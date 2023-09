Fiorentina, mancano i gol: Nzola non ha scuse e Italiano ha finito gli alibi

Fiorentina, c’è da risolvere con urgenza il solito problema: quello del gol. Come la stagione appena trascorsa, la Fiorentina concretizza poco rispetto alla mole di occasioni che crea. Sono cambiati gli interpreti, se ne sono andati Jovic e Cabral, ma per il momento nulla è cambiato. Dai centravanti nessun acuto. Passi per Lucas Beltran (ora in nazionale con la sua Argentina) che ha bisogno di tempo per capire le idee di Italiano e la Serie A. Ma per M’Bala Nzola questi alibi non esistono. Gioca in una squadra più forte, la Serie A per lui non ha segreti e lo guida il tecnico con il quale è sbocciato, nel Trapani in Serie C, e ha superato per la prima volta la doppia cifra in carriera, a La Spezia e al suo primo anno nel campionato dei “grandi”. Italiano lo ha fortemente voluto e adesso anche per lui non ci sono alibi: è stato accontentato, deve farlo fruttare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.