Fiorentina: mai visti così tanti gol dalla stagione 1993-94

Se per Guardiola - nei primi tempi della sua avventura al Barcellona - il vero centravanti era rappresentato dallo spazio, per Vincenzo Italiano la sensazione è che ora come ora chiunque all’interno della sua rosa possa trasformarsi all’occorrenza in una prima punta. Nessuna volontà di sminuire la prima rete a Firenze di Nzola né di dimenticare quanto di buono fin qui ha saputo fare Beltran nel tempo che gli è stato concesso. Eppure è fuori discussione che l’avvio della Fiorentina per ciò che riguarda i numeri della fase offensiva sia davvero strabiliante: al netto di due centravanti che hanno segnato una sola volta nei primi sette turni, quello viola è stato fin qui il miglior rendimento in zona-gol degli ultimi trent’anni in Serie A. Mai infatti, tra la stagione 1993/94 e la scorsa, erano state segnate 15 reti dopo i primi 630’ del massimo campionato. Spesso, in ben quattro circostanze, era stata toccata quota 14 centri eppure stavolta la Fiorentina è riuscita ad andare addirittura oltre le proprie aspettative, superando anche i rendimenti iniziali di annate rivelatesi poi esaltanti (quelle in particolare con il Trap, Prandelli e Montella alla guida). Il dato diventa ancor più esaltante se si pensa che i viola hanno più che raddoppiato la loro produzione offensiva rispetto alla scorsa stagione, quando dopo lo stesso numero di gare i gol messi a segno erano stati appena sette. Non c’è però la generale prolificità in zona-gol a far felice Italiano. C’è anche un altro aspetto che fino ad oggi ha saputo fare le fortune della Fiorentina ed è quello legato alla specialità dei viola di saper segnare la parte più cospicua delle proprie reti nel corso del primo tempo: ben 11 dei 15 centri fin qui totalizzati in campionato (ovvero quasi il 75%) sono infatti arrivati nell’arco dei primi 45’. Nessun’altra squadra in A ha saputo fare meglio (dietro in viola a quota 9 c’è il Milan). Segno evidente di un approccio mentale corretto alla partita - nelle prime sette giornate Biraghi e compagni sono passati in svantaggio per primi solo due volte - e di un “motore” che fin qui ha funzionato in modo tutt’altro che diesel.