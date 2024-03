Non si giocano così queste partite. Con quella superficialità, quella approssimazione. La Fiorentina aveva solo un gol di vantaggio, doveva gestire, certo, ma doveva farlo con forza, mostrando chiaramente al Maccabi la superiorità tecnica apparsa fin troppo evidente già all’andata. La lentezza e il modo scontato e monotono di portare gli attacchi (sempre a sinistra, sempre con Biraghi, Sottil e Mandragora: non a caso l’1-0 è arrivato dalla fascia opposta) hanno prodotto una sola occasione in tutto il primo tempo. Ma il peggio di sé la Fiorentina lo ha mostrato una volta in vantaggio, quando ha nuovamente rallentato e ha preso a giochicchiare, con una presunzione irragionevole. Terracciano ha fatto una figuraccia sul gol del pareggio del Maccabi, ma tutta la difesa, a cominciare da Ranieri, è andata a chiudere come se fosse in allenamento. Brutto così, brutto davvero. Le altre riflessioni riguardano alcuni giocatori. Biraghi, per esempio: compresa quella di ieri ha giocato da titolare 13 delle 14 partite ufficiali del 2024, Parisi (pagato 10 milioni di euro) è scomparso dal radar del tecnico. È un bel mistero, anche perché il rendimento del capitano non ha mai raggiunto chissà quali livelli. Bisogna cominciare a parlare anche di Belotti, che non sta facendo male, anzi, contro la Roma ha messo in seria difficoltà la sua ex squadra, ma il Gallo finora ha segnato solo una rete in 656 minuti in gare ufficiali. Rispetto a Nzola il miglioramento è evidente, però i gol che la Fiorentina aspettava non sono ancora arrivati. La buona notizia per Italiano è il ritorno di Dodo dopo sei mesi. In un finale di stagione ancora pieno di partite avrà bisogno di tutti, anche di tre terzini di fascia destra: Kayode, Faraoni e ora pure Dodo. A sinistra invece non ha questa necessità, le gioca tutte Biraghi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.