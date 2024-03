Fiorentina-Maccabi Haifa al Franchi: pronte nuove misure di sicurezza

Un ritorno di Conference League in totale sicurezza per Firenze: il piano per evitare disordini per la sfida tra Fiorentina e Maccabi Haifa

In vista del ritorno degli Ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa sono al vaglio alcune misure di sicurezza per prevenire eventuali disordini legato al conflitto in medio-oriente. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, il Franchi dovrebbe rimanere aperto, semmai con una riduzione di capienza. Inoltre, potrebbe essere adottate altre misure di sicurezza all'ingresso dello stadio. Attualmente, però, non c'è stata nessuna conferma.