Fiorentina, l’hai “commessa” di nuovo: che incubo i lanci lunghi

Senza nemmeno aver smaltito la rabbia per il secondo gol del Bruges, dopo 11 minuti la Fiorentina l’ha «commessa» di nuovo su un lancio lungo. Palla dalla trequarti di Vinagre che prova a lanciare Noslin. L’attaccante dell’Hellas prima sfugge a Milenkovic, poi frega Ranieri e Christensen. Il primo difende il pallone però non lo spazza, il secondo ritarda nell’andare a prenderlo con le mani. Noslin ne ha approfittato per soffiarglielo e poi si è fatto atterrare dal portiere viola. Così la squadra di Italiano si è trovata subito in svantaggio di un gol su una situazione — le palle alte — che ormai è un punto debole acclarato. Una circostanza di cui adesso gli avversari iniziano ad approfittare. Si è anche trattato del secondo errore in sequenza di Ranieri, dopo quello nell’andata di Conference che ha spalancato la porta al brasiliano Thiago. In quell’occasione lui e Quarta erano rimasti allineati in orizzontale, invece si sarebbe dovuto staccare a protezione della porta. A questo punto è probabile che possa riposare lui in vista della semifinale di ritorno di mercoledì in Belgio. Andare in svantaggio è dannoso per chiunque, ma la Fiorentina più di altre si esalta e fa male quando ha spazio, e invece va a impantanarsi con la palla senza trovare sbocchi quando gli avversari pensano si rifugiano dietro. Scoprendosi ancora di più, come in occasione del 2-1 del Verona, una ripartenza nata da una palla persa che ha costretto la difesa a inseguire. Milenkovic ha sbagliato a spazzare, di fatto servendo Noslin sul dischetto, ma non si possono ignorare le proteste feroci per un tocco di mano di Lazovic. Anche perché le immagini disponibili non hanno sciolto i dubbi. Di quel tocco continuava ad essere convinto pure Vincenzo Italiano nel post partita. Una situazione che ha fatto infuriare squadra e staff. Episodi, ma anche errori che lo stesso tecnico ha definito «evitabili» riferendosi all’azione che ha portato al rigore dell’1-0 di Lazovic. Lo riporta il Corriere Fiorentino.