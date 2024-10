Kean, pur essendo un centravanti di qualità, non riceve sufficienti palloni utili, mentre Gosens è stato impiegato in un ruolo troppo difensivo, che limita il suo potenziale offensivo. Kouame ha sottolineato la necessità di maggiore collaborazione in squadra, ma Palladino deve ancora trovare una soluzione tattica convincente per risolvere i problemi strutturali della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.