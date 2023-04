Fiorentina-Lech Poznan: in città rinforzi dal ministero come garanzia

Una trasferta con diverse potenziali insidie (legate tra le altre cose all’abuso di alcolici), che ha imposto l’adozione di misure da grandi occasioni pur in assenza di segnali di allarme specifici. La Repubblica scrive oggi di Fiorentina-Lech Poznan e dei tifosi polacchi che arriveranno a Firenze nelle prossime ore. Come scrive il quotidiano, in città saranno dispiegati rinforzi inviati dal ministero, per proteggere i monumenti così come per evitare incroci pericolosi tra tifoserie. Attenzione ai massimi livelli già nella giornata di oggi, con lo sbarco dei primi supporter polacchi. Per domani, poi, agenti impegnati in forze per gestire tra le altre cose l’ingresso allo stadio e il deflusso degli ospiti: secondo quanto appreso, i tifosi saranno raggruppati in piazza Indipendenza e poi scortati fino al Franchi. Preoccupazione visto che negli anni i tifosi del Lech si sono fatti conoscere per alcune azioni clamorose. Nel luglio 2020 fece scandalo la coreografia inscenata prima del match in casa con il Legia Varsavia, in cui compariva la figura del narcotrafficante colombiano Pablo Escobar accompagnata da un messaggio a caratteri cubitali: «Palla o piombo». In Europa, si ricordano violenti scontri nel luglio 2015 a Sarajevo, in occasione del preliminare di Champions tra Lech e Fk Sarajevo. Ieri, intanto, la prefettura ha reso note le misure decise dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista dell’incontro. Dalle 9 di domani sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche « e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro o lattine » nel perimetro Unesco, ma anche in piazza Indipendenza, via Nazionale e all’esterno dello stadio. Vietato, sempre nella zona dello stadio Franchi, anche il possesso di bombolette spray.