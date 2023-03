Fiorentina-Lecce: due viola da monitorare ed un indisponibile sicuro

Il Corriere dello Sport si sofferma oggi sulla rosa a disposizione di Vincenzo Italiano per il prossimo match casalingo contro il Lecce. La Fiorentina, infatti, riprenderà in mattinata la preparazione in vista della sfida di domani contro i salentini LEGGI QUI LE PROBABILI FORMAZIONI, e quello di domani sarà l’ultimo appuntamento di un marzo mai così denso per i viola. L’obiettivo di Vincenzo Italiano è quello di arrivare alla sosta con una striscia di sette vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, il tecnico tuttavia dovrà fare i conti con almeno due incognite: la probabile indisponibilità di Riccardo Sottil (che in questi giorni si è allenato da solo a Firenze e sarà rivalutato oggi per testarne eventuali progressi) che si somma a quella certa di Terzic e soprattutto le condizioni generali della squadra, che contro i giallorossi affronterà la quinta sfida negli ultimi quindici giorni. La scorpacciata di gol in Turchia, oltre al prestigioso passaggio del turno in Conference, ha lasciato più di uno strascico di spossatezza nella squadra (tra fatiche sul campo e lungo viaggio post-gara): si spiega così la scelta da parte di Italiano di concedere l'intero venerdì libero alla sua truppa nella quale è da sorvegliare anche lo stato fisico di Nico Gonzalez, uscito piuttosto zoppicante dalla trasferta di Sivas.