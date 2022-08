Fiorentina, la terza maglia un omaggio alla storia: ecco a cosa è collegata

La nuova terza maglia della Fiorentina è un chiaro collegamento alla storia. Infatti, come scrive La Nazione, nella giornata di ieri i viola hanno presentato la cosiddetta "Kombat Pro 22-23 Third kit", disegnata da Kappa Sport. Non casuale la scelta di presentarla proprio il 29 agosto, giorno del 96° compleanno della società viola. Il colore e i dettagli sono un chiaro omaggio alla Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, luogo nel quale sono stati fotografati alcuni dei giocatori viola che hanno fatto da modelli. La società viola, attraverso un comunicato, ha anche specificato che la maglia chiude la celebrazione del nuovo luogo, che nelle altre divise era stato esaltato solamente nei suoi singoli elementi.