Fiorentina, la stagione più difficile. Stella Rossa? Errore di programmazione

Quella che arriva sarà la stagione più difficile, perché il vorrei-ma-non-posso delle due finali perse ha lasciato un inevitabile senso di delusione, ma anche la consapevolezza che la Fiorentina ha le possibilità di arrivare in alto. I paragoni col recente passato saranno inevitabili. E anche se è calcio d’estate, i 5 gol presi con la Stella Rossa devono essere presi come un avvertimento, proprio per quell’usura fisica e mentale di cui parlavamo prima. Il gioco di Italiano deve essere indossato e rappresentato con grande concentrazione, ma soprattutto con grande convinzione: qualcuno fra i giocatori non è più così coinvolto? Il ko di Belgrado è nato contro una squadra nettamente più avanti nella preparazione (il campionato in Serbia comincerà fra 3 giorni), un errore di programmazione da parte di chi ha deciso la scaletta delle amichevoli. Ma questo è un altro discorso.