Fiorentina, la reazione c’è stata! Con l’Atalanta vittoria del mercato

La Fiorentina batte l'Atalanta e Italiano gode grazie alla panchina. Lasciando stare il piano tattico, quello mentale ha avuto un impatto importante che se non ha determinato il risultato finale, ha certamente contribuito a realizzarlo. Proviamo a seguire un filo logico, iniziato durante il mercato estivo e che ha dato i primi risultati proprio contro i nerazzurri. C’è stata sicuramente una reazione nervosa e rabbiosa - in senso buono - dopo la debacle di San Siro. Ma a questa volontà di rivalsa si è unita anche una scelta ben precisa del tecnico che ha corretto in corsa la sua squadra, proponendo all’inizio e a gara in corso uomini importanti usciti dalla panchina. La scelta di Italiano è sempre stata quella di avere, nei limiti del possibile, doppioni in ogni ruolo, ma non è facile poi tenere tutti motivati e coinvolti, strizzando l’occhio alla necessità di schierare a stretto giro – leggi impegni di coppa – una formazione più competitiva possibile. Così Italiano, dopo l’errore ammesso a San Siro, ha rotto gli indugi e alternato anche (alcuni) degli insostituibili. Lo riporta La Nazione.