Fiorentina, la probabile formazione: Italiano con tanti dubbi

In chiave formazione sono diversi i dubbi nella testa di Vincenzo Italiano, soprattutto a causa dei rientranti dalle nazionali. Sicuro del posto Terracciano, ma già in difesa si ripropone il classico ballottaggio a tre per le due maglie dei centrali. Quarta ed Igor possono puntare sul fatto di essere rimasti ad allenarsi a Firenze durante la sosta. Zero dubbi sulle fasce, dove agiranno Dodò e Biraghi. A centrocampo Amrabat riformerà la coppia con Mandragora. Bonaventura e Cabral sono intoccabili, mentre Barak partirà dalla panchina. I dubbi maggiori sono sugli esterni. Ikoné e Nico i titolari designati. Ma a sinistra (se Gonzalez sarà tenuto a riposo) c’è ampia scelta: da Sottil a Saponara, passando per Brekalo. Stavolta Kouame parte più indietro tornando in gruppo solo oggi.