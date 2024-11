Fiorentina, la probabile formazione anti Verona: torna Sottil, Adli ce la fa?

Palladino si affida al miglior undici possibile per battere il Verona e chiudere in bellezza prima della sosta

Fiorentina-Verona, fischio d'inizio ore 15, adesso c'è solo questo a cui pensare. La sconfitta con l’Apoel è alle spalle. Ormai è andata e ci sarà tempo di rimediare nella competizione che prevede altre tre gare, due di queste da giocare al Franchi. Il campionato però è un’altra storia. Palladino ritrova gli attori principali: De Gea tra i pali, la coppia formata da Comuzzo ( prima convocazione in Nazionale per lui) e Ranieri in difesa con Dodo a destra e Gosens a sinistra. A centrocampo possibile che possano giocare insieme Bove e Adli, con Colpani largo a destra, Sottil a sinistra e Beltran alle spalle di Kean. Tra i giocatori più utilizzati l’unico a non essere ancora al top è Cataldi, rimasto fuori dai convocati. La sosta, anche per lui, sarà preziosa. Non convocato neppure Ikonè a causa di un lutto familiare ( è scomparso il padre). Lo riporta la Repubblica