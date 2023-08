Fiorentina, la prima scelta per la difesa è Valentini: clausola da 10 milioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nicolas Valentini, rientrato al Boca Juniors a inizio 2023 dal prestito all’Aldosivi, ha scalato tutte le possibili posizioni per mettersi in cima alla lista del rinforzo da prendere per il reparto arretrato: difensore centrale, di piede mancino e con passaporto italiano. Parta o non parta Lucas Martinez Quarta, anche se la prima ipotesi è quella che accelererebbe la soluzione, soprattutto con la squadra viola ai gironi di Conference League. Ventidue anni, gran fisico, tecnica da sgrezzare, un po’ acerbo tatticamente ma con margini definiti evidenti di miglioramento, il difensore argentino andrebbe ad aggiungersi alla batteria di centrali che al momento comprende Milenkovic, Ranieri, Martinez Quarta e l’ultimo arrivato Mina. Scadenza di contratto nel 2024 clausola da dieci milioni di dollari americani (9,2 milioni di euro al cambio attuale) che gli uomini di mercato viola stanno trattando per sostituirla con una formula simile a quella usata per Beltran, bonus più recompra (ndr: probabilmente si intende rivendita, percentuale sulla rivendita, presente anche nell'accordo col River per l'attaccante).