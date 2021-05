Fiorentina, la nave è arrivata in porto: a Cagliari è andata come doveva andare

Lo 0-0 col Cagliari mette al sicuro i viola

"La nave è (finalmente) arrivata in porto. Al termine di una traversata complessa la barca viola, spesso in balia delle onde, si salva, mette piedi sulla terra ferma e, da qua, spera di ripartire verso un futuro migliore. È andata come doveva andare. A Cagliari, con uno 0-0 mai in discussione, e a Bergamo. Restano due partite. Il Napoli, domenica, e poi l’ultima col Crotone. Due match da onorare, per poi pensare (solo) a quello che sarà.