Allenatore, Vlahovic e dirigenza: le mosse di Commisso per il futuro

Fiorentina salva: ora Commisso pensa al futuro

Redazione VN

La Fiorentina è matematicamente salva grazie al pareggio contro il Cagliari e alla vittoria dell'Atalanta contro il Benevento. Adesso, scrive Repubblica Firenze, è tempo di pensare al futuro. Commisso vuole alzare l'asticella per ambire a una graduale risalita verso l’Europa. La parola d’ordine è pianificazione.

L'allenatore

Commisso dovrà indicare il futuro allenatore. E molto passerà dal profilo di chi siederà in panchina. Dal tecnico dipenderanno le reali ambizioni della società. Su tutti, in queste ultime settimane, è balzato in prima fila Gennaro Gattuso che ha il gradimento di proprietà e dirigenza. L'annuncio, però, non potrò arrivare prima della fine della stagione.

Rebus rinnovo

Commisso dovrà lavorare anche sul rinnovo di Vlahovic, il cui contratto scadrà nel 2023. Una Fiorentina che voglia tornare assoluta protagonista in campionato dovrà costruire attorno a Vlahovic una squadra all’altezza delle legittime ambizioni del serbo. Non è soltanto questione di contratto, di rinnovo e di adeguamento ( comunque da trattare) ma di strategie e di pianificazione di quel che sarà il futuro viola. Prospettare a Vlahovic un ciclo nel quale la Fiorentina voglia ambire all’Europa e gradualmente crescere, con un tecnico preparato, stimolato e carico, non può che far bene a tutto l’ambiente.

Comparto dirigenziale

Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Roberto Goretti, ex ds del Perugia, come figura per affiancare Pradè. I viola dovranno fare un grande lavoro: sfoltire la rosa di quei giocatori che ormai non sono più funzionali ( con relativi contratti a carico, più o meno pesanti) e programmare un mercato con obiettivi mirati in modo da gestire al meglio il budget che Commisso metterà a disposizione.