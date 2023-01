Fiorentina, la missione è chiara: risalire la classifica

La Fiorentina deve risalire la classifica, non c'è altra via. Italiano è pronto per la riscossa dei suoi, con l'obiettivo Europa

Redazione VN

La Nazione analizza questa ripartenza della Fiorentina che sarà impegnata al Franchi contro il Monza. Un match ricco di incognite, non solo pe l'avversario, ma anche per gli effetti di uno stop che non ha precedenti nel mondo del calcio.

Zero alibi — Adesso la Fiorentina non ha più scuse.Italiano sa che riprendere a giocare dopo tanto tempo è tutt'altro che semplice, ma la squadra viola non può permettersi passi falsi. I guai fisici non mancano e i giovani sono corsi in aiuto, ma è ancora presto per considerarli decisivi al fine del risultato. Serve vincere, fare punti e risalire la classifica. Obiettivo molto chiaro che la Fiorentina deve iniziare a perseguire fin da subito.