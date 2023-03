Fiorentina, la forza viene dalla panchina. Viola da record con i subentrati

Il Corriere dello Sport analizza oggi l'impatto dei giocatori subentrati dalla panchina della Fiorentina, sottolineando il loro apporto in questa stagione. La prova più fresca è quella di Barak, al quale giovedì nella gara con il Sivasspor sono bastati 11 minuti per trasformare in oro uno dei primi palloni toccati, regalando ai suoi un successo di fondamentale importanza ai viola. Ma la prodezza del ceco è stata solo l’ultima di una lista che ha visto svariati giocatori viola impattare al meglio sul terreno di gioco dopo una prima parte da spettatore. Da inizio stagione (contando tutte le competizioni) sono state 20 le volte in cui un giocatore entrato a partita in corso è riuscito a dare un contributo per cambiare le sorti del risultato finale. Un numero altissimo che, se messo in paragone con quelli delle altre squadre di A, è inferiore solo al Napoli (21). Dato che, se preso in esame il solo campionato, è in perfetta parità coi partenopei: per i viola, infatti, l’apporto arrivato dalla panchina è stato fin qui di 15 gesti tecnici decisivi (11 gol e 4 assist), lo stesso totalizzato dalla squadra di Spalletti (12 reti e 3 passaggi vincenti). Lo speciale bonus portato in dote dalle seconde linee (che in classifica ha fruttato ben 11 punti) è diventato quasi una costante in casa viola nelle ultime uscite, visto che in cinque delle ultime sei gare un subentrante è poi sempre finito nel tabellino dei marcatori (Biraghi a Verona, Jovic con il Milan e, appunto, giovedì Barak con il Sivasspor). Leader di questa graduatoria è proprio l'ex Real Madrid Luka Jovic che, oltre alla rete della sicurezza contro i rossoneri di una settimana fa, nel 2022 ha lasciato il segno sia contro l’Inter (siglando il momentaneo 3-3) che contro la Salernitana (suo il 2-1 finale), seguito da Cabral e Gonzalez, entrambi con due sigilli. Ottimi i numeri, se rapportati alle gare disputate, anche in Coppa Italia (dove Ikoné, dopo 28’ dall'ingresso, ha messo in ghiaccio il passaggio alle semifinali con il Toro) e in campo europeo dove nelle nove sfide di Conference (playoff esclusi) sono arrivati tre gol da parte dei subentranti (la doppietta di Cabral a Braga e il sinistro di due giorni fa di Barak) più un rigore procurato da Saponara con gli Hearts.