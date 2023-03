Fiorentina, la finale di Coppa Italia ti regala la Supercoppa: che occasione!

La finale di Coppa Italia garantisce l'accesso alla Supercoppa Italiana e non più solo la vittoria del trofeo. Sarà così il nuovo format organizzato dalla Lega, che vedrà un mini torneo composto dalla prima e dalla seconda in campionato, più le due finaliste in Coppa Italia. Partirà dal 2024 e la Fiorentina ha un'occasione davvero ghiotta visto la semifinale con la Cremonese. Il torneo di giocherà in Arabia Saudita. Lo sottolinea La Nazione.