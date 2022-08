Fiorentina, la Conference è un’occasione. I pericoli rappresentati dal Twente

La Conference League è una bella occasione per tutti, come ha dimostrato lo scorso anno la Roma di Mourinho. E’ il modo migliore per andare avanti per gradi, come sta facendo la Fiorentina. Dopo tre anni privi di soddisfazioni, nel 2021-22 la Viola ha conquistato un meritato 7° posto. Adesso lavora per un piazzamento migliore e per un cammino europeo più lungo possibile. Bisogna, però, stare attenti al Twente che genera qualche preoccupazione. La squadra di Jans ha già quattro partite ufficiali nelle gambe (due in campionato, due in Conference League: quattro vittorie, undici gol fatti, due subiti, entrambi in coppa), è molto fisica, non semplice da affrontare in un momento particolare della stagione. Il rodaggio viola è stato più contenuto: appena una gara ufficiale, quella vinta con molta sofferenza contro la Cremonese. Però alla prima giornata di Serie A Italiano ha preferito ricorrere al turnover proprio pensando al Twente. Stasera, invece, il tecnico manda in campo la formazione che gli dà maggiori garanzie.